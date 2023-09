A cidade de Sena Madureira celebrou nesta segunda-feira, 25, não apenas o aniversário de 119 anos, mas também um marco significativo para o bem-estar dos mais de 41 mil habitantes, com o governador Gladson Cameli e a presidente do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/AC), Alana Albuquerque, inaugurando uma unidade de atendimento no município.

A chegada do Procon a Sena Madureira é vista como um avanço crucial para a defesa dos direitos do consumidor na regional do Purus. A presidente Alana Albuquerque enfatizou a importância desse marco ao destacar que esta é a 4ª Divisão Regional do Procon/AC, que beneficiará diretamente a população da região, aumentando para 60 mil o número de pessoas beneficiadas.

“O trabalho do Procon é defender os direitos de todos, de reforçar a igualdade, ouvir a população e reivindicar aquilo que precisa ser reivindicado. E fazemos isso no aniversário de 119 anos de Sena Madureira, simbolizando um momento de transformações, obras e benefícios para essa cidade onde eu me sinto tão bem recebido e tão à vontade”, reforçou o governador Gladson Cameli.



Alana Albuquerque ressaltou que a implantação do Procon na cidade atendeu integralmente às metas estabelecidas no Plano Plurianual (PPA) 2020/2023, demonstrando o compromisso do Instituto em proporcionar um ambiente mais justo e equilibrado para os consumidores acreanos. Ela agradeceu ao governo do Estado e à parceria da Prefeitura de Sena Madureira por tornarem esse momento possível, além de reconhecer o apoio de instituições parceiras e a dedicação dos servidores do Procon.

“Hoje é um momento de muita alegria porque representa o fortalecimento do sistema estadual de defesa do consumidor. Hoje o Procon conta com diversas unidades regionais como um projeto do governador Gladson Cameli e agora contemplamos Sena com essa estrutura que atenderá toda a região, incluindo os municípios de Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus. É orientação contínua para consumidores e fornecedores”, destaca Alana Albuquerque.



A presença do Procon estadual em Sena Madureira representa um avanço significativo na garantia dos direitos do consumidor na região. A unidade atuará como um ponto de referência para que os moradores possam buscar auxílio em casos de problemas relacionados a produtos e serviços, como reclamações e fiscalizações.

Com essa inauguração, a cidade de Sena Madureira fortalece sua posição como um local que valoriza e protege os direitos dos consumidores. A presença do Procon proporcionará maior transparência nas relações de consumo, promovendo a confiança entre os cidadãos e as empresas locais. A unidade também irá atuar na parte de educação para o consumo, com palestras e ações voltadas à prevenção do conflito na relação de consumo.

Serviço

A unidade do Procon em Sena Madureira está localizada no cruzamento da avenida Avelino Chaves com a Avenida João Câncio e atenderá o público de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30 a partir do final da primeira quinzena de outubro.

Também estiveram presentes na solenidade o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, e o deputado estadual Gilberto Lira.

Samuel Bryan Agência de Noticias do Acre

Foto: Marcos Vicentti/Secom

