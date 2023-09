Na manhã deste sábado, 23, centenas de pessoas testemunharam cenas de amor e união no município de Mâncio Lima. 100 casais decidiram celebrar seus matrimônios por meio do Projeto Cidadão, do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), que leva cidadania às pessoas, em parceria com o governo do Acre, há 28 anos no estado.

A cerimônia foi conduzida pela juíza de direito da Comarca de Mâncio Lima, Glaucia Aparecida Gomes. Na solenidade, os casais apaixonados realizaram o sonho celebrando os votos e trocando as alianças, o que validou compromisso matrimonial.



“A importância desse ato é marcante, já que se trata de um serviço em que ainda é pago um valor considerável, e muitas famílias não têm condições de arcar. Para mim, hoje foi um momento de extrema felicidade. A esses casais desejo saúde e muitos anos partilhando a vida, sonhos e conquistas”, disse a juíza Glaucia Aparecida.



A governadora em exercício, Mailza, prestigiou a solenidade. “Esse é um momento especial, a presença desses 100 casais oficializando o matrimônio. É uma alegria saber que estamos contribuindo para uma sociedade melhor, pois o casamento é um ato que une as famílias e que pode transformar a sociedade. Parabéns ao Tribunal de Justiça pela celebração”, observou a governante.



Francisca Cardoso de 70 anos e Joaquim Alves, de 80 anos, foram destaques na cerimônia, somando 40 anos de união. “O amor, caminhar juntos e o diálogo são os segredos da nossa relação. Estou muito feliz pelo convite que ele me fez e se Deus quiser, ainda vamos viver muitos anos juntos”, relatou a noiva.



José Daniel, de 18 anos e Nagela Sabino, de 17 anos, se conheceram na escola, estão juntos há um mês e protagonizaram como o casal mais jovem da cerimônia. “Esse momento é muito importante. Vamos viver o resto da vida juntos e construir a nossa família”, destacou o noivo.

Por Pablo Azevedo Agência de Noticias do Acre

Fotos: Erisnei Mesquita/Secom

