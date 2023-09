O homem desempenhava a função de motorista de transporte escolar para a prefeitura local e já havia exercido o cargo de motorista do Conselho Tutelar, conforme fontes próximas.

Na manhã da última quinta-feira, 21, Erisson Guimarães de Oliveira, 32 anos, foi encontrado morto em sua residência no Ramal do Batoque, zona rural do município de Mâncio Lima, interior do Acre.

O homem desempenhava a função de motorista de transporte escolar para a prefeitura local e já havia exercido o cargo de motorista do Conselho Tutelar, conforme fontes próximas.

Uma denúncia grave foi apresentada na quarta-feira, 20, por familiares da filha do acusado, de 13 anos, alegando abuso sexual. Segundo o delegado José Obetânio, as acusações indicam que o ato teria ocorrido quando a vítima tinha 12 anos, enquanto pai e filha não compartilhavam a mesma residência.

O delegado tinha previsto ouvir o suspeito nesta quinta-feira, mas tanto a mãe quanto a filha, devastadas pela notícia da morte, compareceram à delegacia sem condições de prestar depoimento. O delegado mencionou: “Hoje, mãe e filha vieram à delegacia, mas ambas estavam muito abaladas pela notícia da morte e chorando muito. Não havia como ouvi-las, o que será feito posteriormente”.

Segundo informações preliminares, há indícios de que o acusado tenha tirado a própria vida, levando a especulações sobre as circunstâncias que envolvem essa trágica situação. A polícia segue investigando o caso.

Por Redação Juruá Online

