Policiais militares do efetivo do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Acre (PMAC) subiram ao terceiro lugar no pódio da competição Heptatlo do 4º Batalhão de Infantaria e Selva (4º BIS), o Batalhão Plácido de Castro. O desafio, que aconteceu nesta quarta-feira, 20, no Círculo Militar, faz parte dos eventos comemorativos dos 67 anos da unidade do Exército Brasileiro (EB).

O heptatlo é uma competição mista de alto nível de dificuldade que envolve natação, tiro, corrida, puxada de viatura, remo, transporte de ferido e peconha (subida em árvore somente com o apoio de uma corda nos pés).

Os bopeanos disputaram a competição com outras sete equipes: 54º BIS, Exército Peruano, Grupo Especial de Fronterira (Gefron), Aeronáutica, 7º Batalhão de Engenharia e Selva (7º BEC), além de duas equipes do próprio 4º BIS, anfitrião do evento esportivo.

Os demais vitoriosos foram: em primeiro lugar uma das equipes do 4º BIS e, em segundo, os representantes do 54º BIS.

Assessoria de Comunicação da PMAC

