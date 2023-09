O acidente aconteceu no início da noite do último domingo, dia 17, na altura do Km 974 da BR-364, perímetro urbano do distrito de Vista Alegre do Abunã. As vítimas foram socorridas pela ambulância da unidade de saúde, que passava pelo local instantes após o ocorrido.

A polícia militar não foi acionada, e rapidamente o veículo foi removido do local. Segundo informações apuradas, uma mulher pilotava uma motocicleta pela rodovia, com uma criança no tanque e um homem na garupa, quando teria perdido o sentido, saindo da pista e caindo fora do acostamento. Felizmente, a criança não se feriu, sendo dispensada de atendimento médico; já os adultos, segundo apurou a reportagem do site Ponta do Abunã, foram levados para o Hospital Regional de Extrema, onde receberam os primeiros atendimentos, e posteriormente encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco-AC.

A mulher fraturou um dos braços; já o homem, foi diagnosticado com uma possível fratura na clavícula.

Por Ponta do Abunã

