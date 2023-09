A cidade de Nova York sedia a 15ª edição da Semana do Clima 2023 (Climate Week), realizada de 17 a 24 de setembro. Este ano o slogan é: We Can, We Will – Nós podemos, nós faremos. O governador do Acre, Gladson Cameli, participa do evento.

A Semana do Clima é um dos principais eventos a nível global direcionado ao debate relacionado às mudanças climáticas. A reunião é uma das maiores internacionalmente, reúne líderes de empresas, governos e sociedade civil, e objetiva ampliar discussões referentes à agenda climática, além de focar no engajamento de pessoas a se familiarizarem com o tema.

O governador Gladson Cameli comentou que o Acre está focado em ações de combate ao desmatamento.

“Este é um evento onde líderes e entendedores da agenda ambiental do mundo todo participam. Nós, do Acre, da Amazônia, precisamos estar presentes, pois é preciso debater sobre as mudanças climáticas urgentemente para que os efeitos no meio ambiente, nas pessoas, sejam reduzidos”, enfatizou o governador.

Cameli disse ainda que cuidar da Amazônia não é uma responsabilidade apenas de quem mora nela, é uma responsabilidade que precisa partir de todos.

Sobre o evento



Organizado pela organização internacional sem fins lucrativos, Climate Group, em parceria com as Nações Unidas, e a cidade de Nova York, a Semana oportuniza a união com foco em acelerar ações que mostrem resultados que reduzam as mudanças climáticas.

O ClimateGroup atua como Secretariado da Under2 Coalition, a maior rede de governos subnacionais com propósito em atingir emissões líquidas zero até 2050.

Acre e The ClimateGroup

Em 2022, em evento paralelo à COP 26, o Acre assinou um novo Memorando de Entendimento (MoU) com o ClimateGroup. O Estado foi o primeiro da Amazônia Legal a se tornar membro do Under 2.

A secretária de Estado de Meio Ambiente, Julie Messias, completou que “nós precisamos estar presentes, pois falamos com propriedade da Amazônia. Precisamos garantir que essa transição seja justa, que considere as pessoas. Quem mais sofre com os impactos climáticos são as pessoas financeiramente mais vulneráveis, essa balança precisa ser equilibrada”, disse a secretária.

Participam do evento acompanhando o governador Gladson Cameli, a secretária de Estado de Meio Ambiente, Julie Messias, o secretário de Governo, Alysson Bestene, a secretária de Povos Indígenas, Francisca Arara, o presidente do Instituto de Mudanças Climáticas, Leonardo das Neves, o presidente do Instituto de Meio Ambiente, André Hassem, a secretária de Comunicação, Nayara Lessa.



Governadores da Amazônia brasileira, dos estados do Acre, Amazonas, Amapá e Mato Grosso, entregaram um documento durante a Semana do Clima de Nova York em 2019. Na oportunidade, o governador Gladson Cameli foi um dos que proferiu a declaração.

Na carta, os gestores pediam uma ação climática eficaz e mais ampla no âmbito de acordos e compromisso globais: atenção frente aos ilícitos ambientais, tais como desmatamento e incêndios florestais; conservação e uso sustentável da biodiversidade, incluindo os recursos hídricos; novo modelo econômico na região amazônica com base na valorização efetiva dos ativos e na geração de benefícios diretos nas condições socioeconômicas da população; desenvolvimento e consolidação da economia verde.

Por Nayara Lessa e Janine Brasil- Agência de noticias do Acre

Foto: Diego Gurgel/Secom

