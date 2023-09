Os praticantes da arte suave no Estado conquistaram resultados expressivos no Campeonato Estadual de Rondônia, disputado em Porto Velho, e no APJ Tour, promovido em Brasília no Distrito Federal, nesse fim de semana.

Em Brasília

O faixa preta Sávio Gomes (Atitude) foi ouro sem quimono e prata com quimono na categoria até 69 quilos. Bruno Rodrigo (Atitude), faixa marrom, as medalhas de prata com e sem quimono na categoria até 85 quilos. Laureane de Souza (Atitude) disputou na faixa branca e ganhou a prata sem quimono até 55 quilos.

“Os resultados em Brasília foram expressivos, mas precisamos seguir treinando forte para os próximos desafios. É necessário seguir evoluindo sempre no jiu-jitsu”, comentou Sávio Gomes.

Em Porto Velho

Bruno Eduardo (Riva Fight) ganhou o torneio na categoria Absoluto na faixa azul. Joamerson Andrade (Projeto Social Escola) foi prata na categoria Master 2/Pena. Magno França (Atitude) venceu na categoria Master 5 para atletas até 88 quilos. Elianay de Amorim ganhou prata no Meio Pesado (85 quilos) e no Absoluto na faixa marrom. Carlos Rafael ficou com o bronze no pesadíssimo para faixa azul. Daniel Souza conquistou a prata no médio Infanto-Juvenil e Rogério Pires ganhou o ouro na faixa preta Master 3.

Por PHD Esporte Club

