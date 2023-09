A Polícia Militar, por meio do 8º BPM, apreendeu na noite de ontem, 12 de setembro, droga e munição no bairro Bom Sucesso.

A ação policial ocorreu durante patrulhamento do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO) e uma equipe da ROTAM, que veio de Rio Branco. Vários suspeitos, ao perceberem a presença da polícia empreenderam fuga pelos becos e depois por uma área de mata. Durante as buscas no perímetro por onde haviam se evadido os suspeitos, foram localizados 143,7 gramas de uma substância esbranquiçada aparentando ser cocaína, além de uma munição .9 milímetros.

O material ilícito foi apreendido e entregue à delegacia de Polícia Civil do município de Sena Madureira, para realização dos devidos procedimentos.

Assessoria do 8º BPM.

