Os pagamentos do programa Bolsa Família referentes ao mês de setembro já têm datas definidas. O calendário oficial estabelece que os repasses terão início no dia 18 de setembro e serão concluídos no dia 29 do mesmo mês. As datas de pagamento variam de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Aqui estão as datas de pagamento do Bolsa Família para setembro:

NIS final 1: 18 de setembro;

NIS final 2: 19 de setembro;

NIS final 3: 20 de setembro;

NIS final 4: 21 de setembro;

NIS final 5: 22 de setembro;

NIS final 6: 25 de setembro;

NIS final 7: 26 de setembro;

NIS final 8: 27 de setembro;

NIS final 9: 28 de setembro;

NIS final 0: 29 de setembro.

O programa Bolsa Família é composto por seis modalidades de benefícios, cujos valores variam de acordo com a situação de cada beneficiário:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa na família;

Benefício Complementar (BCO): Valor adicional para garantir um mínimo de R$ 600 por família;

Benefício Primeira Infância (BPI): Adicional de R$ 150 por criança de 0 a 7 anos incompletos;

Benefício Variável Familiar (BVF): Valor adicional de R$ 50 destinado a gestantes e jovens de 7 a 18 anos

incompletos;

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): Adicional de R$ 50 por membro da família com até sete meses incompletos (nutriz); os pagamentos começam em setembro;

Benefício Extraordinário de Transição (BET): Concedido em situações específicas para garantir que nenhum beneficiário receba menos do que recebia no programa anterior (Auxílio Brasil); será pago até maio de 2025.

Para receber o Bolsa Família, as famílias precisam cumprir critérios nas áreas de saúde e educação, incluindo a frequência escolar de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos, acompanhamento pré-natal para gestantes, avaliação nutricional (peso e altura) das crianças até 7 anos e adesão ao calendário nacional de vacinação. É fundamental informar a condição de beneficiário do Bolsa Família ao matricular crianças na escola e ao vaciná-las nos postos de saúde.

UOL

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram