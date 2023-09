O evento gospel Marcha para Jesus 2023 reuniu milhares de fiéis no Centro de Rio Branco na tarde deste sábado, 9. A organização foi realizada, com apoio do governo do Acre, pela Associação de Ministros Evangélicos do Acre (Ameacre) e igrejas evangélicas. Segundo os organizadores, pelo menos 15 mil espectadores participaram do ato.

O governo garantiu, ainda, toda a segurança dos fiéis através das instituições de segurança pública do Estado.

A concentração foi na Gameleira, e, em seguida, os participantes caminharam até o estádio Arena da Floresta para assistir o show de encerramento com a cantora Isadora Pompeo. Participaram várias lideranças evangélicas de todo o estado.



A vice-governadora Mailza esteve presente, disse que o é um dia para demonstrar a união e fé do povo cristão acreano e ressaltou a importância desse momento. “Todos anos eu participo e sempre me surpreendo com a festa que se torna, para honra e glória de Deus. Muitas famílias escolheram dedicar esse momento a Deus. Parabéns aos organizadores. Tudo muito lindo e com segurança”, afirmou.

Presidente da Ameacre e coordenador da Marcha, pastor Eldo Gama, declarou que a data é importante por envolver toda a comunidade cristã e representa “um momento de comunhão entre o povo de Deus, que se reúne para orar e para que todo o Acre e seu povo sejam prósperos e abençoados. O mais forte é a união de todos para proclamar o nome de Jesus”.

A organização do trânsito ficou a cargo do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), a Coordenadoria Integrada de Fiscalização de Trânsito (CIFTran) e a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Rio Branco (RBTrans), responsáveis pela orientação dos veículos.

Polícia Militar e Corpo de Bombeiros organizaram o esquema de segurança.

Setembro é o mês mundial de prevenção ao suicídio. Devido a importância da data, a organização da Marcha distribuiu mais de 2 mil balões amarelos, mil e fitas e mil versículos bíblicos para os participantes. O objetivo é conscientizar a população sobre o cuidado com a saúde mental.

Por Fernando Santtos setembro Agência de Noticias do Acre

Fotos: Felipe Freire/Secom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram