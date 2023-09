A equipe estudantil paralímpica acreana que foi a Brasília (DF) participar da fase regional dos Jogos Paralímpicos, organizados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), trouxe na bagagem nada menos do que 17 medalhas, conquistadas nas modalidades de atletismo e natação. Os alunos são de escolas de Rio Branco e as disputas foram realizadas entre terça-feira, 29 e sexta, 1º.

Na natação, Iandra Ribeiro, da Escola Jorge Kalume, conquistou medalha de ouro nos 50 metros livres. Também na natação, André Gustavo Silva, do Colégio Militar D. Pedro II, conquistou o ouro nos 100 metros livres.

Ainda na modalidade natação, Riley Bezerra, da Escola Serafim Salgado, conquistou medalha de bronze nos 50 metros livres; Luciana Palastrana, da Escola Neutel Maia, ficou com o ouro nos 50 e 100 metros livres, e Manuela Souza, da Escola Clarisse Fecury, ficou com a prata nos 100 metros livres e bronze nos 50 metros livres.

No atletismo, Gabriel Igor de Souza, do Colégio Militar Tiradentes, ficou com a prata nos 150 e nos 400 metros. Já João Magalhães Junior, da Escola Glória Perez, ficou com a medalha de bronze no salto em distância e também nos 400 metros.



Quem também obteve excelentes resultados no atletismo foi a aluna Emily Marcela Neves, da Escola Sesi, que conquistou ouro no lançamento de dardo e arremesso de peso. Na prova de 75 metros, ficou com a prata. Já Vitor Hugo Oliveira, do Instituto São José, obteve o bronze nos 60 e nos 150 metros.

Todos os atletas foram classificados para participar da fase nacional dos Jogos Paralímpicos, que será realizada no estado de São Paulo, entre os dias 27 de novembro e 2 de dezembro.

Por Stalin Melo Agência de Noticias do Acre

