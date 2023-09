Policiais da 18ª Delegacia de Polícia, de Brazlândia, cumpriram o mandado de prisão preventiva do idoso de 93 anos nesta quinta-feira

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 18ª Delegacia de Polícia, prendeu preventivamente um idoso de 93 anos por estupro de netas e bisnetas, nesta quinta-feira (7/9), em Brazlândia (DF). O homem teria cometido o crime contra 10 vítimas, ao longo dos anos.

De acordo com as investigações, o idoso aproveitava-se da condição de tio, pai, avô e bisavô e de momentos a sós com as jovens para tocá-las, especialmente na região íntima. O nome do criminoso não será exposto, para preservar a identidade das vítimas.

A Justiça autorizou a prisão preventiva após relatos de que, apesar da idade avançada, o idoso conseguiu pular o muro do abrigo onde morava, fugir e molestar uma neta de 8 anos.

“A prisão preventiva visa a garantia da ordem pública, como forma de estancar a senda delitiva e preservar a integridade das vítimas”, informou a 18ª DP.

Por Isadora TeixeiraCarlos CaroneMirelle Pinheiro/Metrópoles

