Uma equipe do governo do Acre esteve reunida nesta quarta-feira, 6, em Rio Branco, com membros do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Grupo de Atuação Especial no Acompanhamento do Programa Ruas do Povo (Gaerp), para discutir questões relacionadas aos contratos e à execução desse projeto.



A reunião, que aconteceu no Palácio Rio Branco, foi conduzida pela vice-governadora Mailza.

“Nós, do governo, temos grandes obras a serem feitas. Estamos tratando em conjunto com o Ministério Público e agora, vamos propor à prefeitura de Rio Branco para encontrar soluções”, pontuou Mailza.



Dentre as iniciativas da atual gestão do governador Gladson Cameli, está a criação de um grupo de trabalho formado por várias secretarias do governo para realizar uma auditoria e estudos sobre todo o programa.

A promotora de Justiça Especializada de Defesa do Patrimônio Público, Myrna Mendoza, que fiscaliza o Programa Ruas do Povo, explicou que há um trabalho integrado na busca por supostas irregularidades, bem como, planos para solucionar os problemas.



O governo trabalha em conjunto com o Ministério Público, a fim de oferecer uma resposta urgente e transparente para a população.

O titular da Promotoria Especializada de Habitação e Urbanismo, Luís Henrique Rolim, disse: “O Estado está empenhado em cumprir com os deveres legais no âmbito administrativo”.

Participaram da reunião, o promotor de Defesa do Meio Ambiente da Bacia Hidrográfica do Baixo Acre, Alekine Lopes; os secretários de Estado da Casa Civil, Jhonatan Donadoni; de Planejamento, Ricardo Brandão; de Obras Públicas, Ítalo Lopes; de Habitação e Urbanismo, Egleuson Santiago; a procuradora-geral do Estado, Janete Melo; a controladora-geral do Estado, Mayara Lima; e o presidente da Saneacre, José Bestene.

Por Fernando Santtos- Agência de Notícias do Acre

Fotos: Felipe Freire/Secom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram