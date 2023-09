Dando continuidade às celebrações do último dia de Expoacre Juruá, neste domingo, 3, o governo do Acre traz mais uma vez a celebração da tradição e a cultura do interior do Brasil. Entre os eventos mais aguardados da exposição, a cavalgada se destacou com um verdadeiro espetáculo de dedicação e de comemoração entre os moradores da região.

A concentração iniciou às 9h, na rotatória do Bairro Cohab e seguiu viagem, percorrendo oito quilômetros de trajeto até a Arena do Juruá, local da grande feira de agronegócio. Com trajes típicos, o público compareceu em peso em seus cavalos, motocicletas, quadriciclos e caminhonetes, pelas ruas de Cruzeiro do Sul.

A Cavalgada da Expoacre Juruá já se tornou uma tradição na região e com essa consciência, o coordenador da Expoacre Juruá e titular à frente da Casa Civil do Acre, Jonathan Donadoni, exaltou: “A expectativa já foi superada no terceiro dia, onde alcançamos o objetivo de atrair um grande volume de negócios e cativar um grande público para a exposição. As famílias do Juruá estão se mobilizando para participar e isso nos trás a convicção de que estamos fazendo um bom trabalho”.

A rainha da Expoacre Juruá, Quinberlli Silva, marcou presença e destacou: “Como moradora da região, sou muito fã da cavalgada e de eventos como esse. O governo todo ano tem se mostrado como um parceiro firme ao promover essa festa de maneira cada vez mais grandiosa”.

Ordem e segurança viária

Frente ao papel do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) durante a Expoacre Juruá, a presidente Taynara Martins enfatiza: “Durante todas as noites nós organizamos o trânsito até a feira para que ele flua com muita cautela, reduzindo o engarrafamento e evitando potenciais acidentes”.

Durante a cavalgada, o Detran/AC operou em comunhão com o 6º Batalhão de Polícia Militar, prezando pela segurança de todos os participantes. “O nosso papel é levar a segurança viária para todos”, complementa Martins.

Este ano, a Expoacre Juruá mostrou mais uma vez que, mesmo em meio à modernidade, é possível manter vivas as tradições que são parte da identidade de uma região. A cavalgada é um tributo à história e à cultura, demonstrando que, quando se trata de celebrar suas raízes, a comunidade do Juruá cavalga unida, mantendo viva uma das tradições mais antigas do Brasil.

Por Carlos Alexandre Agência de Noticias do Acre

Fotos: Marcos Santos/Secom e José Caminha/Secom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram