O peão acreano Yan Victor Santos, da cidade de Assis Brasil, interior do Acre, foi o vice-campeão do Rodeio Internacional da Festa do Peão de Barretos (SP). Ele somou 350,75 pontos na competição. A final foi disputada nesse domingo (27) e contou com a participação de 10 peões.

Acreano de Assis Brasil é vice-campeão do Rodeio Internacional em Barretos

O Rodeio Internacional iniciou no dia 17 de agosto com 35 peões, entre eles três americanos e dois mexicanos. Para a semifinal 16 foram classificados e destes 10 avançaram à decisão.

A disputa teve quatro rounds desde a primeira fase. O texano Andrew Alvidrez e os brasileiros Warley Oliveira, de Aparecida do Taboado (MS), e o acreano Yan Victor Santos chegaram invictos à final e como favoritos ao título.

Na decisão, Warley Oliveira foi o primeiro a montar e obteve nota baixa por causa do desempenho do touro Carta Branca, obtendo 69,25 de 100 pontos possíveis.

Apesar de ter o direito de escolher outro touro para tentar melhorar a pontuação, Oliveira preferiu ficar com a nota e precisou torcer pelo insucesso dos adversários. Na sequência, Andrew Alvidrez foi derrotado pelo touro Texano e Yan Victor Santos acabou derrubado pelo touro Gatilho.

Por Redação do ge*

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram