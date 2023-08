Uma guarnição do 2° Batalhão de Polícia Militar (2° BPM) recuperou na tarde do último sábado, 26, mais uma motocicleta roubada. O fato ocorreu no Beco da Amazônia, no bairro Recanto dos Buritis.

Acionados para atendimento de ocorrência de roubo, os militares foram informados pela vítima que o rastreador do celular havia dado no endereço localizado no Beco da Amazônia.

Os militares se deslocaram ao endereço, e após buscas conseguiram localizar o veículo escondido em um mato já no final do beco. A motocicleta foi encaminhada ao depósito do Detran.

PMAC

