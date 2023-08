Mais de 80 complicações diferentes estão associadas à forma prolongada da infecção; Pacientes estudados tiveram a doença antes das vacinas estarem disponíveis, eram homens e tinham, em média, 60 anos

As pessoas que sobreviveram à Covid-19 no início da pandemia, antes de haver vacinas, continuaram em maior risco de uma série de problemas de saúde por até dois anos depois de terem superado suas infecções iniciais, segundo um novo estudo, e isso foi mais comum pior se eles foram hospitalizados.

Esses problemas de saúde, que passaram a ser conhecidos coletivamente como Covid longa, incluem problemas cardíacos, coágulos sanguíneos, diabetes, complicações neurológicas, fadiga e problemas de saúde mental.

Quando os pesquisadores contabilizaram os riscos de mais de 80 complicações diferentes associadas à Covid longa, eles traduziram o peso coletivo do dano em uma métrica chamada “ano de vida ajustado por incapacidade”, ou DALY, na sigla em inglês. Cada DALY representa um ano de vida saudável perdido devido à doença.

Eles descobriram que a Covid longa gerou mais de 80 anos de vida ajustados por incapacidade, ou DALYs, para cada mil pessoas que não foram hospitalizadas por uma infecção inicial.

Isso significa que a Covid longa cria uma carga maior de incapacidade do que doenças cardíacas ou câncer, que causam cerca de 52 e 50 DALYs para cada mil americanos, respectivamente, de acordo com o estudo Global Burden of Disease, do Institute for Health Metrics and Evaluation.

“Quando olhei para isso inicialmente, fiquei realmente chocado”, disse o autor do estudo, Dr. Ziyad Al-Aly, que é diretor do centro de epidemiologia clínica do Veterans Affairs St. Louis Health Care System. “Na verdade, é um número enorme. Fizemos a análise várias vezes e sempre era o mesmo”.

Depois de considerar suas descobertas, porém, Al-Aly disse que realmente não deveria ser uma grande surpresa que a Covid longa seja tão incapacitante, porque afeta tantas partes diferentes do corpo.

Al-Aly disse que seu estudo deveria ser um alerta. “Acho que precisamos entender que as infecções levam a doenças crônicas e precisamos levar as infecções a sério”, mesmo quando parecem leves, disse Al-Aly.

O estudo, publicado na segunda-feira (21) na revista Nature Medicine, analisou os registros médicos de quase 140 mil veteranos que sobreviveram por 30 dias após contrair uma infecção por Covid-19 em 2020 e comparou seus resultados com quase 6 milhões de outros pacientes no sistema de saúde do Veterans Affairs St. Louis Health Care System que não apresentavam evidência de infecção.

A pesquisa tem algumas ressalvas importantes. Em média, as pessoas no estudo eram mais velhas, na faixa dos 60 anos, e quase 90% eram do sexo masculino, portanto, as descobertas podem não se refletir para os mais jovens ou para as mulheres.

Nenhuma das pessoas no estudo foi vacinada no momento em que foram infectadas porque as vacinas ainda não haviam sido desenvolvidas e ainda não havia tratamentos antivirais direcionados à Covid-19. Desde então, estudos mostraram que a vacinação e o tratamento precoce podem ajudar a reduzir o risco prolongado de Covid.

Os pesquisadores incluíram apenas pessoas no grupo de infecção por Covid-19 se tivessem um teste positivo, mas os testes demoraram a ser lançados no início da pandemia, e os pesquisadores dizem que muitas pessoas podem ter tido a infecção sem nenhum resultado de teste registrado em seus registros médicos.

Isso pode ter resultado na inclusão de algumas pessoas no grupo de controle quando deveriam estar no grupo de infecção. Se fosse um grande número de pessoas, dizem os autores do estudo, seus resultados poderiam ser uma subestimação dos verdadeiros riscos que as pessoas enfrentaram após a infecção.

Al-Aly disse que usou esse grupo porque queria aprender mais sobre os resultados de longo prazo para as pessoas que contraem a Covid-19 e precisava encontrar pacientes que já tinham mais de dois anos depois das infecções, então esses riscos podem ter diminuído ao longo do tempo conforme vacinas e melhores tratamentos foram desenvolvidos.

Ainda assim, o estudo mostra um quadro preocupante de quanto tempo as pessoas enfrentaram consequências físicas das infecções antes das vacinas. O estudo descobriu que pessoas que não foram hospitalizadas com Covid-19 ainda apresentavam um risco elevado de morte por cerca de seis meses após adoecerem.

Ao longo dos dois anos, o risco de ter muitos sintomas longos de Covid diminuiu, mas permaneceu elevado em cerca de um terço das 77 doenças estudadas.

Alguns desses problemas persistentes incluíam coágulos sanguíneos, batimentos cardíacos mais lentos do que o normal, fadiga, diabetes, problemas gastrointestinais, problemas de sono, dores musculares e nas articulações, dor de cabeça, perda de audição e olfato e disfunção do sistema nervoso autônomo.

As pessoas do grupo que tiveram que ser tratadas no hospital por causa de uma infecção inicial por Covid-19 se saíram ainda pior. Elas permaneceram em risco aumentado de morte e hospitalização por pelo menos dois anos após a recuperação de seus sintomas agudos.

Dos 77 problemas longos e diferentes da Covid que foram estudados, as pessoas hospitalizadas permaneceram em risco elevado em cerca de dois terços delas, mesmo dois anos depois. Estes incluíram problemas cardíacos, problemas estomacais, dificuldades de memória e pensamento, coágulos sanguíneos, diabetes e problemas pulmonares.

Elas também eram mais propensos a ter um distúrbio de uso de substâncias, incluindo álcool e opioides e eram mais propensas a relatar a possibilidade de suicídio.

“Nossas descobertas destacam a carga cumulativa substancial de perda de saúde devido à Covid longa e enfatizam a necessidade contínua de cuidados de saúde para aqueles que enfrentam a Covid longa”, disse Al-Aly.

“Parece que os efeitos da Covid longa para muitos não afetarão apenas esses pacientes e sua qualidade de vida, mas potencialmente contribuirão para um declínio na expectativa de vida e também podem afetar a participação no trabalho, a produtividade econômica e o bem-estar social”.

Por Brenda Goodmanda CNN

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram