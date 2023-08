Jornalista Silvania Pinheiro lança livro ‘Discurso Midiático sobre o Indígena na Cidade’

Quem nunca deu aquela assopradinha na comida depois de deixá-la cair no chão? Após uma rápida inspeção, o alimento é considerado novo e nós o ingerimos como se nada tivesse acontecido.

Mas, vamos combinar: você pode se sentir à vontade para comer algo que você mesmo derrubou, mas provavelmente ficaria incomodado se alguém lhe servisse comida que caiu no chão, certo?

Independentemente da sua opinião, é hora de avaliar se a “regra dos cinco segundos” faz realmente sentido e se a lixeira — e não a boca — seria o lugar apropriado para os alimentos que tiveram contato com o chão. Preparados para o veredito?

O conceito da regra

Basicamente, a “regra dos cinco segundos” representa o curto intervalo de tempo antes que o alimento caído no chão fique potencialmente contaminado por germes prejudiciais. Às vezes, o período de cinco segundos é reduzido para três segundos ou estendido para dez — dependendo da pessoa que a utiliza e do alimento que foi derrubado, é claro.

Acredite ou não, cientistas já estudaram a regra dos cinco segundos! Para determinar se ela é válida ou não, temos que analisar algumas variáveis.

Os alimentos realmente se contaminam em cinco segundos?

Infelizmente, as evidências indicam que sim. Em um estudo realizado no ano 2006, foi constatado que a bactéria Salmonella pode ser transferida do chão para o alimento após apenas cinco segundos de exposição. A contaminação do presunto utilizado no estudo ocorreu praticamente de imediato. Isso significa que cinco segundos são suficientes para que os alimentos que caem no chão se tornem contaminados, contradizendo a regra popular.

O estudo também analisou a contaminação de diferentes tipos de alimentos como melancia, pão, pão com manteiga e balas de gelatina. Descobriu-se que a melancia tinha a maior quantidade de germes ao retornar do chão, sugerindo que alimentos mais planos e úmidos são mais suscetíveis à contaminação.

As balas de gelatina foram as menos contaminadas dos quatro alimentos, e os pesquisadores acreditam que isso se deve à superfície menos uniforme das balas. O pão e o pão com manteiga foram contaminados em taxas semelhantes.

Recentemente, um novo grupo de cientistas revisitaram o estudo de 2006 e descobriram que os pesquisadores da época deram menos importância à variável do tipo de alimento na regra dos cinco segundos. Em vez disso, eles enfatizaram mais a fonte de contaminação, ou seja, os aspectos da superfície do chão com os quais o alimento entra em contato.

Em resumo, a variável do tipo de alimento não é suficiente para confirmar a regra dos cinco segundos, mas também não a descarta completamente. Parece que não existe um tipo de alimento imune à contaminação por germes. Ainda assim, todas essas informações realmente provam que os alimentos que caem no chão estão contaminados a ponto de serem perigosos para consumo?

O veredito

O estudo de 2006 concluiu que a quantidade de bactérias presentes na superfície era o fator mais influente na determinação do grau de contaminação do alimento derrubado, e não o tempo que ele ficou lá ou as características que afetam a transferência de germes do próprio alimento.

No entanto, é difícil para qualquer um de nós saber se os germes igualmente prejudiciais, e em quantidades semelhantes, estão presentes nos pisos que frequentamos diariamente. Aqui se encontra o principal problema da regra dos cinco segundos — podemos ver a sujeira e a poeira no chão, mas não podemos ver os germes, pois eles são invisíveis a olho nu.

Além disso, mesmo se pudéssemos ver os microrganismos em um alimento que acabamos de pegar do chão, não saberíamos se eles são prejudiciais ou inofensivos. Considerando tudo isso, parece que a regra dos cinco segundos não se sustenta. A decisão de aderir ou não a ela é sua, mas a ciência indica que a escolha mais segura é levar o alimento que caiu no chão para o lixo — e não para dentro de você.

