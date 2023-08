Herdeiros do “Rei da Soja” discutem divisão de patrimônio bilionário em audiência de conciliação

O estado do Acre é um dos estados mais seguros para morar do país, conforme indica o Anuário das Cidades Mais Seguras do Brasil de 2023, divulgado neste mês de agosto pela MySide, uma empresa especializada em tecnologia e serviços no setor imobiliário.

O Acre ocupa a 7ª posição do ranking que avalia os 26 estados e o Distrito Federal. A pesquisa é baseada nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Ministério da Saúde. A cidade de Rio Branco, ocupa a 10ª posição entre as capitais mais seguras.

A classificação do Acre entre os dez estados mais seguros é resultado do trabalho desenvolvido pelo governo estadual com base em estudos, dados estatísticos e análises criminais, explica o secretário de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), José Américo Gaia:

“A cada ano, estamos reduzindo consideravelmente os índices de Mortes Violentas Intencionais (MVIs) e, de forma integrada, traçamos as operações que serão voltadas para a manutenção e redução desses índices”, destacou.



Os índices da MySide utilizam o padrão Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, da Organização Mundial da Saúde (OMS). O método classifica de forma detalhada as causas de mortes e doenças em um formato global comum.

Empenho na Segurança Pública

Durante toda a gestão do governador Gladson Cameli, a segurança pública foi uma das maiores prioridades de investimentos. Já foram contratados centenas de novos policiais por concursos públicos, além do reforço na aquisição de novos equipamentos, veículos e armamento, e a reforma e ampliação de unidades para atendimento entre delegacias e quartéis.

Só no início de agosto, o estado do Acre recebeu oito novas viaturas do governo federal para reforçar a frota da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sejusp).

Também, com o apoio do governo federal, por meio da Sejusp, os operadores de segurança do estado iniciaram as aulas do curso de MBA em Gestão e Governança em Segurança Pública. As iniciativas destacam o empenho do governo estadual em garantir a segurança em todo o estado.

Por Jornal Opinião

