Corinthians vence o newell´s de virada e larga com vantagem nas oitavas de final da sul americana

Na noite desta terça-feira, o Corinthians iniciou a busca por uma vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Atuando na Neo Química Arena, o Timão bateu, de virada, o Newell’s Old Boys, da Argentina, por 2 a 1.

Na primeira etapa, a equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo criou diversas chances de gol, mas acabou pecando nas finalizações. Nos acréscimos, porém, o time alvinegro sofreu um gol dos argentinos.

Nos 45 minutos finais, o Corinthians rapidamente conseguiu o empate. Yuri Alberto balançou as redes em cobrança de pênalti. Depois da igualdade, o Timão se lançou ao ataque e conseguiu virar o placar com Wesley.

Anota aí, Fiel – O Corinthians volta a campo já no próximo sábado. Pelo Campeonato Brasileiro, o Timão viaja até o Rio Grande do Sul para encarar o Internacional. O duelo válido pela 18ª rodada da competição nacional acontece no Beira-Rio, às 18h30.

Escalação

Para o jogo, Luxemburgo não pode contar com os lesionados Matías Rojas e Paulinho. Gabriel Moscardo segue se recuperando da cirurgia de apendicite e não está à disposição. Já Ryan e Matheus Donelli cumprem suspensão após terem sido expulsos na fase anterior da competição. Gustavo Mosquito, por sua vez, segue fora, mas vive os últimos momentos antes do retorno aos gramados.

Outros jogadores, como Renato Augusto e Fábio Santos, por exemplo, foram poupados. Com isso, o treinador alvinegro definiu o Corinthians com: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Murillo e Matheus Bidu; Maycon, Ruan Oliveira e Matheus Araújo; Guilherme Biro, Adson e Yuri Alberto.

O banco de reservas do Timão teve: Carlos Miguel, Gil, Fausto Vera, Romero, Léo Mana, Giovane, Giuliano, Pedro, Roni, Wesley, Felipe Augusto e João Pedro.

O Newell’s Old Boys, por sua vez, vem a campo com Hoyos, Mosquera, Velazquez, Ortiz, Mansilla, Martino, Sforza, Portillo, Gomez, Ferreira e Recalde.

O jogo

Primeiro tempo

Com o apoio incondicional da Fiel, o Corinthians iniciou a partida já partindo em busca do primeiro gol. Logo no primeiro minuto, em rápida jogada lateral, Ruan Oliveira encontrou Yuri Alberto, que quase conseguiu finalizar com perigo. O camisa 9 acabou sendo travado pela zagueiro adversário e conseguiu escanteio.

Na sequência, uma boa oportunidade do Timão voltou acontecer aos quatro minutos. Matheus Bidu encontrou Biro livre na área. O cabeceio do jovem jogador, no entanto, acabou saindo sem rumo e não levou sustos ao adversário.

Aos sete minutos, quem quase abriu o placar foi o Newell’s. Após lançamento da defesa adversário, Matheus Bidu acabou errando e fez Murillo disputar a bola com o atacante da equipe argentina. O zagueiro acabou quase balançando as redes da própria meta. No entanto, Cássio fez bela defesa e evitou o primeiro gol do confronto.

Depois da chegada perigosa do Newell’s, o Corinthians colocou a bola no chão e voltou a buscar espaços para abrir o placar. As principais jogadas do Timão saíam pelo lado direito, com a dobradinha Fagner e Adson, que arriscava jogadas individuais para quebrar as linhas do adversário.

Aos 17 minutos, o zagueiro adversário recuou errado para o goleiro. Yuri Alberto recuperou a bola e rolou para Biro, que arriscou novo passe para dentro da área. O toque acabou sendo desviado por um dos marcadores do Newell’s. Em campo o árbitro deu pênalti, mas após checagem do VAR, a penalidade foi anulada.

Com 26 minutos, o Corinthians voltou a criar grande chance de gol. Após tabela entre Matheus Araújo e Adson, o camisa 28 recebeu e arriscou a finalização. O chute, porém, foi defendido pelo goleiro Hoyos.

Logo depois, com 30 minutos, o Corinthians teve duas chances de gol. Na primeira, Adson recuperou a bola na saída da zaga adversária e ela acabou sobrando para Yuri Alberto, que acabou parando no goleiro. Na sequência, Maycon arriscou finalização de fora da área, que passou raspando a trave.

Dois minutos depois, Yuri Alberto chutou de longe e parou, novamente, no arqueiro do Newell’s. Depois, foi a vez de Fagner fazer bonita jogada individual pelo lado do campo e arriscando finalização que passou do lado da meta adversária.

O Corinthians seguia pressionando o clube argentino e criava diversas chances de gol. O ritmo alvinegro fez a Neo Química Arena, mais uma vez lotada, pulsar ainda mais.

Aos 39 minutos, depois de muito sofrer no setor defensivo, o Newell’s conseguiu chegar com perigo. O jogador arriscou de fora da área e Cássio acabou rebatendo errado. No rebote, Gomez chegou de carrinho e mandou a bola pra fora, raspando a trave da meta alvinegra.

Já nos acréscimos, o jogo esquentou depois de uma pequena confusão que acabou acontecendo. Nela, Murillo acabou sendo amarelado, assim como Ferreira, da equipe adversária.

Depois da confusão, o Corinthians acabou entrando na “pilha” dos argentinos e levou o gol. Após jogada lateral, Portillo recebeu livre e só deslocou Cássio para a abrir o placar.

Logo na sequência, o árbitro encerrou os primeiros 45 minutos. Sendo assim, o embate foi para o intervalo com o placar parcial de 1 a 0 para o Newell’s.

Segundo tempo

Para os últimos 45 minutos, Vanderlei Luxemburgo decidiu entrar com Wesley no lugar de Matheus Araújo. Além disso, o treinador foi obrigado a substituir Cássio, lesionado, por Carlos Miguel.

O arqueiro alvinegro, inclusive, foi obrigado a fazer uma grande defesa logo nos primeiros minutos em campo. Em chute de fora da área do adversário, Carlos Miguel se esticou todo e conseguiu espalmar para escanteio.

Com a desvantagem no placar e precisando do resultado, o Corinthians iniciou a busca, primeiramente, pelo gol de empate. Com oito minutos jogados, Ruan Oliveira recebeu passe e ia se livrar do marcador. No entanto, o zagueiro adversário parou o jogador alvinegro com falta dentro da área.

Na cobrança da penalidade, Yuri Alberto chamou a responsabilidade e não decepcionou os torcedores do Timão. O camisa 9 bateu com maestria, deslocou o goleiro e empatou a partida para o Corinthians.

Com isso, o clube alvinegro igualou o placar com apenas dez minutos do segundo tempo disputados. O tento, como era de se esperar, animou os jogadores do Timão e todos os torcedores presentes na Neo Química Arena.

Com pouco mais de 15 minutos jogados, Vanderlei Luxemburgo promoveu a terceira mudança no Corinthians. Guilherme Biro deixou o campo para a entrada do paraguaio Ángel Romero.

A mudança logo surtiu efeito. Com 20 minutos jogados, Romero recebeu na lateral e apostou no cruzamento para a área. O passe encontrou Wesley livre e o jovem finalizou bonito para virar o marcador para o Timão.

Com a virada, o Corinthians saiu em busca de aumentar a vantagem no placar e ir para a Argentina com um pouco mais de tranquilidade.

Com 30 jogados, Vanderlei Luxemburgo promoveu as duas últimas mudanças na equipe. Gil e Fausto Vera entraram nas vagas deixadas por Fagner e Ruan Oliveira, respectivamente.

Na sequência, foi a vez do Newell’s chegar com perigo. Após finalização de fora da área, a bola desviou em Murillo e foi para escanteio. Na cobrança, o time argentino teve nova chance, mas acabou parando em Carlos Miguel, que fez grande defesa.

Após as oportunidades, o clube da Argentina se animou e seguiu em busca do empate. O adversário passou a pressionar a saída de bola do Corinthians e consequentemente conseguia criar mais oportunidades de gol.

Desta forma, os últimos minutos do embate foram reservados para a pressão do Newell’s. O Timão, por sua vez, se segurava no setor defensivo como dava.

No entanto, o time argentino não conseguiu acertar o alvo. Com isso, a partida foi encerrada com vitória alvinegra por 2 a 1. O resultado faz o Corinthians partir para a Argentina com a vantagem do empate.

POR MATHEUS SCONTRE

