Mais de 120 policiais militares fizeram a segurança da Cavalgada 2023

O governo do Acre está organizando os últimos preparativos para a abertura da Expoacre 2023, que acontece neste sábado, 29, com o hasteamento das bandeiras às 7h, no Parque de Exposições, em Rio Branco. A feira acontece de 29 de julho a 6 agosto.

A tradicional Cavalgada deve sair do calçadão da Gameleira, às 8h, com a participação das comitivas inscritas e contará com participação dos cantores Bruna Robert, Vinícius Rodrigues, Luan Lima, Hangel Borges, Eduardo Casseb, Markinhos Araújo, Gil Cantor, Davi Rocha e os Djs Toddynho/AC e Black.



Mais de 150 empresas estarão presentes no setor da indústria durante as 9 noites de Expoacre. A estimativa da organização é superar o volume de negócios movimentado em 2022, que foi de R$ 209 milhões, com o fechamento de transações na venda de animais, na oferta de serviços na área gastronômica, shows, venda de veículos, máquinas pesadas dentre outros. Já o público é estimado é da visita de cerca de 300 mil pessoas durante todo o evento.

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), reforçou o policiamento. Todo o trajeto da Cavalgada será monitorado por câmaras de reconhecimento facial.



O secretário de Governo e coordenador geral da Expoacre, Alysson Bestene, comentou a respeito do evento. “Estamos muito otimistas com a Expoacre deste ano. Sabemos que será uma festa linda e segura, do jeito que todos os acreanos merecem. Temos trabalhado dia e noite no parque para sair tudo dentro do planejado. Essa é a nossa meta e recomendação do governador Gladson Cameli”, disse o secretário.



Pelo palco principal vão passar atrações nacionais como Evoney Fernandes que abrirá a feira no sábado, 29, Nattanzinho no domindo, 30, Lukas Agustinho na noite gospel, 31, Mari Fernandez na quarta-feira, 2, MC Kevin O Chris no sábado, 5, e fechando a evento, a dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano no domingo, 6.

Por Jéssica Monteiro/Agências de Noticias do Acre

Fotos:Pedro Devani/Secom e Jean Lopes

