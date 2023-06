Governador Gladson Cameli acompanha preparativos da Expoacre 2023

Na edição da última quinta-feira, 8, do GovCast, podcast do governo do Acre, os jornalistas Elenilson Oliveira e Jefson Dourado conversaram com a presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), Taynara Martins, sobre o sucesso das campanhas Carteira Nacional de Habilitação – CNH Social 2023 e Maio Amarelo. O programa foi realizado no estúdio da Rádio Aldeia, em Rio Branco.



Lançado pelo governo do Estado em 2022, o programa CNH Social é executado pelo Detran e oferece 100% de gratuidade em todo o processo de primeira habilitação de motorista, como também adição e mudança de categoria para quem já é habilitado. Em 2023, foram quase 30 mil inscrições nas modalidades urbana, rural e estudantil em todo o estado.

“Em conversa com o nosso governador, ele pediu que o Detran estivesse mais presente na vida das pessoas, que o dinheiro arrecadado retornasse para a população. Então, esse é um programa que vai, além de contemplar alguém que não poderia pagar, promover a geração de renda e cidadania, porque abre-se um leque de oportunidades para a pessoa que tem CNH”, afirma Taynara Martins.



Outro assunto discutido neste episódio foi o movimento Maio Amarelo. Criado em 2014, tem a proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito em todo o mundo, por meio de ações coordenadas entre poder público e sociedade civil. “São dez anos do projeto, em que o Detran se empenha em fazer ações, durante o ano todo com atividades educativas”, relatou Taynara.

O GovCast é uma realização da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom). É transmitido em cadeia de rádio, Rádio Aldeia FM e Rádio Difusora, e nas redes sociais do governo do Acre.

Para conferir a entrevista completa é só acessar o canal do governo do Acre no YouTube.

Por Miguel França- Agência de Notícias do Acre

Foto: Abigail Sunamita/Detran

