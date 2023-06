Governo do Estado constrói centro de mídias para educação híbrida

A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) está realizando a reforma e revitalização da antiga escola Darcy Vargas, localizada na Avenida Ceará, em Rio Branco, para transformar o prédio no centro de mídias, onde serão produzidas as aulas do ensino híbrido.

De acordo com o chefe do Departamento de Inovações Educacionais e Mídias Digitais, Anderson Melo, o ensino híbrido é uma nova exigência do Ministério da Educação e Cultura (MEC) para o novo ensino médio. “Serão preparadas aulas como complementação de carga horária em todas as disciplinas”, explicou.

Por esse motivo, o MEC entrou com o projeto de implementação de centros de mídias em todo o Brasil e o governo do Estado, por meio da SEE, fez a adesão total ao projeto e, por isso será contemplado com três estúdios completos e após a reforma está recebendo todos os equipamentos.

“Pelo projeto, o governo entrará com o espaço físico pronto, onde iremos completar com os equipamentos que faltar, mas o MEC irá disponibilizar os estúdios completos e com todo o maquinário necessário para entrar em funcionamento a fim de que possamos produzir as aulas”, afirmou.

Os recursos estão sendo disponibilizados por meio do programa Rede de Inovação para Educação Híbrida, do MEC e, serão produzidas ainda, no centro de mídias, as aulas do pré-Enem Legal, um programa do governo do Estado para os alunos do terceiro ano do ensino médio.

As aulas do pré-Enem Legal estão sendo disponibilizadas na plataforma EDUC (educ.see.ac.gov.br) e também na tv aberta, no Amazon Sat, canal 31.1, com aulas pela manhã e à tarde desde o dia primeiro de maio.

Sobre a reforma do prédio, além dos três estúdios, o centro de mídia contará ainda com sala de administração, sala de planejamento, sala de edição, outra sala para coordenação e camarim. “O que a SEE vem fazendo desde a pandemia com o ensino à distância, agora será feito de forma permanente”, explicou.

Por Stalin Melo- Agência de Notícias do Acre

Fotos: Mardilson Gomes

