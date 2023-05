Tarauacá:” A sociedade não deve aceitar estupro de vulnerável como algo cultural”, diz promotor

Integrantes do Núcleo de Capturas da Polícia Civil do Acre conseguiram prender recentemente mais um envolvido no assassinato do gari João Delmiro Batista, 25 anos de idade, que morava no Segundo Distrito de Sena Madureira. Conforme informações, o acusado estava refugiado em uma residência no bairro Wilson Ribeiro.

Os investigadores de Sena Madureira, mediante um trabalho detalhado, levantaram informações sobre o paradeiro do criminoso e as repassaram para o núcleo de capturas da capital. Segundo consta, o infrator foi preso na varanda de casa e não esboçou nenhum tipo de reação.

A Polícia confirmou que ele não foi o executor do homicídio, entretanto, repassou informações para os demais envolvidos na morte de João Batista. Em face disso, deverá ser transferido de Rio Branco para o presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira.

Em que pese o crime consumado, a Polícia de Sena conseguiu dar uma resposta à sociedade, visto que, todos os envolvidos na morte do gari já foram capturados e aguardam julgamento. São cinco adultos e um adolescentes.

João Delmiro Batista foi morto no dia 21 de julho de 2022, na estrada Mário Lobão, região do Segundo Distrito de Sena Madureira. Ele vinha dentro de um carro da Semsur, na companhia de outros colegas de trabalho quando, em dado momento, o veículo foi parado pelos criminosos. Eles retiraram o gari de dentro do carro e o executaram em via pública.

