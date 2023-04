Estado e Município prestam auxílio a moradores com casas desmoronadas em Rio Branco

O governador Gladson Cameli visitou na manhã do último domingo, 16, o bairro Cidade Nova, em Rio Branco, onde seis casas desmoronaram após uma madrugada de chuva intensa na capital.

Acompanhado do coordenador da Defesa Civil Municipal, o tenente-coronel Cláudio Falcão, e do representante da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado estadual Arlenilson Cunha, o chefe do Executivo garantiu aos moradores uma ação célere para incluir essas pessoas em programas habitacionais. Até o momento não há o registro de desaparecidos nos desmoronamentos, e cerca de 32 pessoas foram removidas.



“Nesse momento precisamos da união de pessoas, do Estado, do Município e dos nossos parlamentares. Nosso objetivo vai ser conseguir colocar as pessoas em áreas de risco em moradias seguras, porque essa situação não pode e não deve ocorrer nos próximos anos”, disse.

Falcão explicou ainda que o processo erosivo acontece muito rápido, e por isso o socorro não consegue chegar em tempo hábil. Além disso, o coordenador relatou que cerca de 30 imóveis localizados no bairro estão passando por avaliação, enquanto pessoas ainda estão sendo removidas. Até o momento, não há registro de desaparecidos nos desmoronamentos.



“Outras casas nessa região ainda estão em processo de desmoronamento, então estamos continuando a remover pessoas. Vamos continuar com as vitorias na área comprometida, e já mobilizamos as equipes de assistência social, para fazer o registro dos dados para colocar os atingidos nos projetos de moradia popular e aluguel social”, disse.

O deputado estadual Arlenilson Cunha afirmou que a presença do Estado é importante neste momento sensível para dar acolhimento às pessoas que tanto precisam.

Por Vitor Hugo Calixto- Agencia de Notícias do Acre

Fotos: Marcos Vicentti/Secom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram