Governo entrega novos veículos para reforçar ações do Deracre e Idaf

O senador Alan Rick (União Brasil), coordenador da Bancada Federal do Acre, agendou para a próxima quarta-feira, 13, reunião com o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho Mendonça, para tratar dos bloqueios que suspenderam atividades de madeireiras e os embargos das propriedades rurais no Acre. Os demais senadores e deputados federais acreanos também participarão, assim como as bancadas do Amazonas e de Rondônia que também sofreram embargos.

“Os empresários e os proprietários rurais querem entender a situação. Me relataram que não tiveram acesso aos processos e de imediato entrei em contato com ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. A ministra não poderá nos atender neste momento, em virtude da agenda na China, mas o presidente do IBAMA nos receberá e vamos em busca de uma solução”. – disse o senador.

Alan Rick está em Brasília onde articula a agenda, mas enviou representante a Audiência Pública que ocorre na tarde desta segunda-feira, 10, na Assembleia Legislativa do Acre com deputados estaduais e os atingidos pelos embargos.

“O impacto desses embargos na economia do nosso estado é muito grande e precisamos buscar soluções. E já estamos fazendo isso” – finalizou Alan.

Ascom

