Criminoso invade residência e mata jovem com seis tiros no município de Cruzeiro do Sul

Na noite do último sábado, 25, o jovem identificado pelo nome de Erladio Rebouças, de 24 anos, mais conhecido pelo apelido de “Curicão” foi executado com seis tiros em sua residência. O crime aconteceu na Rua Jaminawas, bairro do Colégio, em Cruzeiro do Sul.

De acordo com informações repassadas pela polícia, o jovem estava em casa, quando dois homens chegaram em uma motocicleta. O carona desceu, enquanto o outro permaneceu com a moto ligada. Em seguida, um dos criminosos invadiu a residência de Rebouças e efetuou os tiros.

Após o crime, o homem correu em direção a motocicleta e fugiu com o comparsa. A Polícia Militar do município realizou buscas na região em que ocorreu o crime na tentativa de identificar e prender a dupla criminosa. Ainda não se sabe a motivação para o homicídio.

