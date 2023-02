Em Sena Madureira,PM recupera motocicleta furtada

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) se reuniu nesta sexta-feira, 24, com a nova equipe da Coordenação Estadual de Saúde Mental para apresentar as demandas e trocar informações sobre a atuação do Núcleo de Apoio e Atendimento Psicossocial (Natera) e do Centro de Atendimento à Vítima (CAV) relacionadas à saúde mental.

Durante o encontro foram apresentados relatórios feitos pela equipe do Natera junto à Rede Estadual de Saúde. Além disso, a equipe do órgão auxiliar do MPAC explicitou alguns dos entraves no atendimento de pessoas com demanda de saúde mental.

“É muito bom recebê-las aqui, nós temos boas expectativas que as coisas caminhem, e o Ministério Público está sempre à disposição e vamos compondo e juntando os nossos saberes. Nós temos alguns instrumentos que estamos consolidando com relação à Rede de Atenção Psicossocial, seja em Rio Branco ou em outros municípios”, disse o coordenador administrativo do Natera, Fábio Fabrício Pereira.

A psicóloga Emelym Daniela Souza, coordenadora Estadual de Saúde Mental, acompanhada da médica Clelia Hassan, que compõe a equipe, agradeceu a receptividade e disse que o objetivo era ouvir as demandas do MPAC.

“Acho maravilhoso estar aqui hoje com essa equipe, pois o nosso objetivo é ouvir vocês, queremos escutá-los e saber como estão percebendo a saúde mental e como podemos melhorar, destacou a coordenadora.

Após a reunião ficou definida uma nova agenda entre o Ministério Público e a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), com a participação do gestor da pasta, bem como do promotor da Promotoria Especializada de Defesa da Saúde, Ocimar Sales Júnior.

Texto: Marcelina Freire

Fotos: Gabriel Vitorino- estagiário

Agência de Notícias MPAC

