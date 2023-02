“Depasa” é preso após agredir homem com mangueira em Rio Branco

Na tarde da última terça-feira, 21, após uma discussão em um bar localizado no bairro Aeroporto Velho, na Rua Rio Grande do Sul, região da Baixada da Sobral, um homem identificado como Antônio Aristides de Lima Nobre, de 50 anos, foi agredido por outro homem com uma mangueira, socos e chutes.

Segundo a esposa da vítima, o agressor tem uma rixa antiga com Lima.

Durante uma bebedeira, o acusado, conhecido por Depasa, e um amigo de Antônio, identificado como índio, estavam brigando. Foi nesse momento que a vítima decide defender o colega. O algoz não gostou da intromissão de Nobre e começou a espancá-lo.

Antônio conseguiu se livrar das agressões e foi para sua casa; a esposa viu o marido todo machucado e acionou o SAMU. A vítima recusou atendimento dos paramédicos. Minutos depois que os socorristas saíram, ele buscou atendimento na UPA da Sobral.

Aristides estava com sangramento no olho, devido as agressões sofridas, além do osso da face quebrado e várias escoriações pelo corpo.

A Polícia Militar foi acionada e saiu em busca do agressor que foi preso nas imediações do bairro e conduzido à Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA) onde ficou a disposição da Justiça.

