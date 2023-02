Para defender mulher vítima de agressão, delegado atira na perna de homem em situação de rua

Polícia Militar do Acre (PMAC) e Polícia Federal (PF) apreenderam na última sexta-feira, 17, mais de dois quilos de drogas, no Centro de Cruzeiro do Sul. Uma mulher de 27 anos foi presa no local.

Durante Operação Guardiões da Fronteira, as equipes com auxílio do Cão Policial Thor realizavam abordagem a um ônibus e localizaram em uma mochila um pacote de oxidado de cocaína, totalizando dois quilos e vinte gramas.

A mulher foi presa e encaminhada a Delegacia da Polícia Federal em Cruzeiro do Sul.

Assessoria de Comunicação da PMAC

