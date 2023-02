Rio Branco tem missão complicada contra Princesa do Solimões, neste domingo

A tumultuada saída de Vitor Roque do Cruzeiro no ano passado parece ter deixado a gestão Ronaldo em alerta: publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na quarta-feira (15), o contrato de Gui Meira, joia da base, de apenas 18 anos, conta com multa rescisória acima de R$ 300 milhões.

Gui Meira foi um dos destaques do time sub-20 do Cruzeiro na disputa da Copa São Paulo de futebo júnior deste ano, com um gol e três assistências. O contrato dele com o Cruzeiro vai até dezembro de 2026, com possibilidade de renovação por mais dois anos.

O jogador vem ‘queimando etapas’ no Cruzeiro. De titular do sub-17 no início de 2022, já foi puxado para a equipe sub-20 no segundo semestre.

Não por acaso, Gui Meira chamou atenção do técnico Paulo Pezzolano e sua comissão técnica e foi chamado para participar de atividades com o elenco principal.

Além dele, outros pratas da casa que disputaram a Copinha, como o meia Japa e o atacante Denílson também já foram até relacionados por Pezzolano para jogos da equipe no Campeonato Mineiro.

CASO VITOR ROQUE

No ano passado, o Cruzeiro perdeu o atacante Vitor Roque em situação ‘inusitada’. Após um início de temporada com muito destaque, a joia da base acabou se transferindo para o Athlético-PR logo após a estreia celeste na Série B do Brasileiro.

A equipe paranaense pagou, em juízo, o valor da multa rescisória do atleta para tirá-lo da Raposa.

Como a multa é calculada com base no salário do jogador e Vitor Roque ainda tinha no Cruzeiro vencimentos abaixo do adotado para os profissionais, o valor da multa foi considerado baixo para os padrões atuais do futebol brasileiro.

O Cruzeiro afirma que apresentou para Vitor Roque e seus empresários um reajuste salarial, mas eles teriam se negado a assinar. O clube celeste recorreu à justiça para tentar receber valores maiores do Athlético-PR, baseado nos valores já reajustados que o atacante passaria a receber na Toca da Raposa.

Vitor Roque foi um dos destaques da seleção brasileira sub-20 na conquista do Sul-Americano da categoria, disputado na Colômbia. Ele já teria recebido sondagens do Barcelona, da Espanha.

