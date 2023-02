No presídio de Sena Madureira, celular é apreendido dentro do frasco de medicamento

Mais um jovem foi morto a tiros no Bairro Ana Vieira, no Município de Sena Madureira, de acordo com as informações colhidas pela nossa reportagem, o rapaz estava na rua Jorge Escócio, bairro Ana Vieira, quando dois homens em uma motocicleta chegaram e efetuaram vários disparos na vítima, que ficou caída no local até achegada do SAMU, que prestou os primeiros socorros mas a vítima foi a óbito antes mesmo de chegar ao pronto socorro da cidade.

A pôs cometerem o crime os acusados se evadiram do local, a Polícia militar e Civil estão tentando prender os mesmos.

De acordo com um policial que estava no local, disse a imprensa que o crime aparenta ser a certo de contas entre facções.

Por AcreOnline

