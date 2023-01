Obras do Hospital de Sena Madureira serão concluídas em três meses, garante Governo do Acre

Os secretários Cirleudo Alencar (SEOP) e o Dr. Pedro Pascoal (Sesacre) promoveram na manhã desta segunda-feira (9), a pedido do governador Gladson Cameli (PP), uma visita às obras de reforma e ampliação do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. Eles trouxeram uma boa notícia para a população: Os trabalhos deverão ser concluídos dentro de três meses, conforme determinação do governador.

De acordo com o secretário da Sesacre, Pedro Pascoal, é fundamental verificar in loco a situação para garantir as intervenções devidas no sentido de concluir a obra. “A importância da visita a essa obra é manter o princípio da economicidade, dimensionar a obra pela demanda da região para que não tenhamos leitos ociosos. O nosso foco é a abertura de leitos, priorizando a média e alta complexidade bem como ofertar melhores condições de trabalho para os nossos colegas do interior. Conforme determinação do governador Gladson Cameli, iremos entregar essa obra para a população de Sena Madureira em 90 dias”, salientou.

Cirleudo Alencar, secretário estadual de obras públicas, ratificou o compromisso do Governo do Acre em torno dessa importante obra para Sena Madureira: “O objetivo dessa visita é para que haja todo o entendimento da equipe da Sesacre, liderada pelo Dr. Pedro, e a gente possa, sim, nos próximos três meses entregar essa obra. O que houve em relação a reforma e ampliação foi um problema devido ao aumento de preços dos produtos motivado pela pandemia. Porém, estamos equacionando essa questão. O compromisso firmado é entregar o novo centro cirúrgico, as enfermarias do prédio antigo e a ampliação em 90 dias”, completou.

A parte que está sendo ampliada, segundo ele, contará com atendimento de laboratório, consultórios, dentre outros. “Vamos trazer para Sena Madureira melhores atendimentos para que esse Hospital seja referência da Regional Purus. Essa é a determinação do governador Gladson Cameli”, finalizou.

A obra de reforma e ampliação do Hospital João Câncio Fernandes foi iniciada na gestão de Gladson Cameli e conta com o apoio do deputado federal Alan Rick que destinou grande parte de suas emendas para o hospital de Sena.

Por AcreOnline

