Fim de Semana começa com TRISTE NOTÍCIA para quem tem carteira assinada

Depois que Luís Inácio Lula da Silva (PT) voltou a presidência do país, o retorno do Bolsa Família também foi anunciado. No último ano do governo de Jair Bolsonaro (PL) passou a funcionar o Auxílio Brasil, visando criar uma marca social no antigo governo. Com a troca de programas, não será apenas o nome que deve ser alterado, mas o valor do benefício também sofrerá alteração.

Na segunda-feira, 2, foi publicada a Medida Provisória (MP) que confirma o adicional de R$ 200 no valor do Auxílio Brasil. Por lei, a quantia mínima a ser paga no programa é de R$ 400, mas foi possível estabelecer um valor maior de agosto a dezembro quando um crédito extra foi liberado. A ideia é que com a volta do Bolsa Família esse mesmo valor de R$ 600 seja mantido.

O governo Lula anunciou também que além do mínimo de R$ 600 a ser pago para pelo menos 21,6 milhões de famílias, ainda deve haver um adicional de R$ 150 por criança de até seis anos. De acordo com o PT, existem pelo menos 8 milhões de crianças que se enquadram nos requisitos para receber esse valor adicional.

Com isso, para algumas famílias brasileiras que têm em sua composição no mínimo uma criança com idade de até seis anos, será adicionado o valor de R$ 150. Dessa forma, chegando ao valor de pelo menos R$ 750 no Bolsa Família a partir desse ano.

Por conta da MP, o valor de R$ 600 ainda em nome do Auxílio Brasil já foi prorrogado. Isso significa que no primeiro calendário de pagamentos do Bolsa Família, com início previsto para o dia 18 de janeiro, está mantido o valor maior tendo o adicional de R$ 200.

No entanto, o texto da MP não incluiu o valor de R$ 150 referente ao bônus para as crianças. Por isso, em janeiro ainda não será possível receber o benefício tendo a quantia maior, a expectativa do governo federal é que esse adicional seja confirmado em pelo menos 60 dias.

Por Lila Cunha

