Petrobras reduz preço da gasolina em R$ 0,20 e do diesel, em R$ 0,40

A Petrobras anunciou a redução do preço de revenda da gasolina e do diesel às distribuidoras a partir desta quarta-feira (8). A gasolina terá uma redução de R$ 0,20 e passará de R$ 3,28 para R$ 3,08 por litro, queda de 6%. A redução do diesel será de R$ 0,40 e o litro cairá de R$ 4,89 para R$ 4,49, diminuição de quase 8,2%.

Na prática, o motorista pode esperar uma queda de R$ 0,15 no litro da gasolina e de R$ 0,36 no do diesel, conforme calcula a Raion Consultoria, especializada no setor. Com o novo corte, a Petrobras afirma que sua participação sobre o preço final da gasolina na bomba dos postos cairá para R$ 2,25 por litro vendido. No caso do diesel, a parcela será de R$ 4,04.

Em Belo Horizonte, o preço médio do combustível vinha aumentando em novembro e, no final do último mês, aproximou-se de R$ 5, mesmo sem reajustes oficiais da Petrobras. O custo do etanol foi um dos impulsionadores da alta, explica o administrador do site de pesquisa Mercado Mineiro, que mensura altas na capital, Feliciano Abreu: “O custo do etanol está maior, tanto que está subindo bastante. E quando a gente lembra que parte da composição da gasolina, também tem álcool, que é o etanol anidro, isso interfere também nos 27% de composição”.

A estatal justificou em nota o corte dos preços, o primeiro desde setembro: “Essas reduções acompanham a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio”.

Por Gabriel Rodrigues

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram