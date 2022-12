O pastor Gilmar Monteiro que pregava nas ruas de Sena Madureira é preso em Rondônia

Um acidente de trânsito de natureza grave foi registrado na tarde da última segunda-feira (05) na BR 364 entre os municípios de Manoel Urbano e Feijó.

De acordo com informações preliminares, um veículo de passeio ocupado por uma família foi atingido em cheio por um caminhão que vinha logo atrás, ao frear para desviar de um buraco.

Com a forte batida o carro de pequeno porte foi parar na ribanceira, mas por milagre os ocupantes não tiveram ferimentos graves.

Populares que passavam pelo local no momento do acidente, socorreram as vítimas e as levaram a Unidade Mista de Saúde de Manoel Urbano, ambos receberam atendimento médico e estão fora de perigo.

Por Ricardo Amaral

