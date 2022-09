Seleção feminina volta a enfrentar a África do Sul em amistoso

Para chegar à terceira final de Libertadores em quatro temporadas, o Flamengo terá pela frente o Vélez Sarsfield (Argentina) e o jogo de ida da semifinal será às 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (31), no estádio José Amalfitani, na capital hermana Buenos Aires. A Rádio Nacional transmite a partida ao vivo, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e reportagem de Bruno Mendes. O segundo jogo será na próxima quarta-feira (7), no Maracanã, também às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

O Rubro-Negro carioca chega ao confronto com a melhor campanha geral da Libertadores. São nove vitórias e um empate em 10 partidas, totalizando 28 pontos, com 26 gols marcados e sete sofridos. Os triunfos sobre o Corinthians, nas quartas de final, fizeram o Flamengo ultrapassar a pontuação do Palmeiras (26), que perdeu os 100% de aproveitamento que tinha até as oitavas ao empatar os dois duelos com o Atlético-MG, na fase anterior, avançando nos pênaltis.

O Vélez, por sua vez, ganhou cinco vezes, empatou três e perdeu outras duas. A equipe passou sufoco na primeira fase, após somar apenas um ponto nas três rodadas iniciais, mas reagiu com sete pontos nas três partidas seguintes, classificando-se na segunda vaga do Grupo C, deixando Nacional (Uruguai) e Red Bull Bragantino para trás. No mata-mata, saiu de campo vitorioso em três dos quatro jogos, com uma igualdade. Nas quartas, o El Fortín (como o time é conhecido) eliminou o também argentino Talleres, ganhando dentro (3 a 2) e fora (1 a 0) de casa.

Por conta de incidentes no duelo de ida contra o Talleres, parte do Estádio José Amalfitani (que tem capacidade para quase 50 mil pessoas) foi interditado pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). O setor Platea Sur Alta – ou “superior sul”, na tradução livre do espanhol – tem capacidade para pouco mais de seis mil torcedores. O clube anunciou que os ingressos colocados à venda para os demais locais do estádio estão esgotados. A expectativa é de aproximadamente 44 mil aficionados nas arquibancadas nesta quarta (31).

O Flamengo tem força praticamente máxima à disposição. Entre os relacionados pelo técnico Dorival Júnior, a única ausência é o atacante Marinho, que já havia desfalcado a equipe no último domingo (28), na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro, por estar febril. O zagueiro David Luiz, que foi diagnosticado com hepatite viral, mas está em reta final de recuperação, foi convocado para o duelo na Argentina, mas não tem presença garantida entre os titulares.

Se repetir a formação que vem utilizando nas Copas, Dorival deve escalar o Rubro-Negro com Santos; Rodinei, David Luiz (Fabrício Bruno), Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Giorgian de Arrascaeta; Pedro e Gabriel “Gabigol” Barbosa.

No Vélez, que é dirigido por Alexandre “Cacique” Medina, ex-técnico do Internacional, o desfalque é o meia Máximo Perrone, com uma lesão no tórax. Focado na Libertadores, o El Fortín poupou titulares no último domingo, ao empatar por 1 a 1 com o Independiente no estádio Libertadores de América, em Avellaneda, pelo Campeonato Argentino. A equipe faz péssima campanha no torneio, ocupando a penúltima posição, entre 28 clubes, com 12 pontos em 16 rodadas.

A provável escalação do time argentino nesta quarta terá: Lucas Hoyos, Leonardo Jara, Matías de los Santos, Valentín Gómez e Francisco Ortega; Santiago Cáseres, Nícolas Garayalde, Luca Orellano e Lucas Janson; Walter Bou e Lucas Pratto.

É a segunda edição seguida de Libertadores que Flamengo e Vélez se encaram. No ano passado, os duelos foram na primeira fase, com vitória rubro-negra por 3 a 2 em Buenos Aires e um empate sem gols no Maracanã. Dos titulares na partida em solo carioca, a última entre eles, o goleiro Diego Alves, o lateral Filipe Luís, o zagueiro Gustavo Henrique, os meias Diego, Arrascaeta e Everton Ribeiro e os atacantes Gabriel Barbosa e Bruno Henrique seguem no elenco. Os volantes Gerson e Willian Arão e o lateral Mauricio Isla deixaram o clube.

Cláudia Soares Rodrigues

