Homem morre em derrubada no interior do Acre

Um homem morreu durante uma derrubada, na manhã dessa quinta-feira (18), no seringal Curiã, zona rural do município de Assis Brasil, no interior do Acre. Conforme informações da Polícia Civil, Francisco de Almeida Freire foi atingido pelo tronco enquanto estava serrando.

Devido à gravidade dos ferimentos, ele não resistiu e morreu ainda no local. O acidente foi presenciado por um parente da vítima, que o acompanhava, mas que não foi atingido.

O corpo de Freire foi levado para a cidade e depois encaminhado pela Polícia Civil, para o Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco para fazer os exames cabíveis.

