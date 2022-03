Presidente sanciona PL da cobrança única de ICMS de combustível

O Instituto Federal do Acre (Ifac) assinou termo de acordo de cooperação técnica com a Prefeitura Municipal de Epitaciolândia e o Governo do Estado do Acre, para a oferta do curso de Licenciatura em Química no município. Com a assinatura do acordo o Ifac ofertará o curso na Escola Estadual Belo Porvir, cedido pelo Estado, através da Secretaria de Estado de Educação (SEE).

O evento ocorreu nesta quinta-feira (10/03), no município de Epitaciolândia e contou com as presenças da reitora Rosana Cavalcante dos Santos, do Pró-reitor de Desenvolvimento Institucional, Ubiracy Dantas, do diretor geral do campus Xapuri, Joel Bezerra Lima, do prefeito Epitaciolândia, Sérgio Lopes de Souza, do chefe do Departamento de Manutenção da SEE, Sebastião Flores, da vice-prefeita de Xapuri, Maria Auxiliadora Sales, além de autoridades municipais, empresários, convidados e servidores do campus Xapuri.

Com o acordo, o Instituto Federal do Acre, através do campus Xapuri, ampliará sua atuação na região do Alto Acre, que abrange os municípios de Xapuri, Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil. O diretor geral do campus Xapuri, Joel Bezerra Lima, destacou a importância da assinatura do acordo de cooperação. “Este é um momento muito importante para o Ifac, com a realização de um sonho, pois há muito tempo vínhamos dialogando com o prefeito Sérgio Lopes, sempre com o apoio da reitora Rosana Cavalcante, e agora poderemos ampliar a atuação do campus Xapuri nesta regional”.

Segundo o diretor Joel Bezerra Lima, com a oferta do curso de Licenciatura em Química, o campus Xapuri irá atender, não somente ao município de Epitaciolândia, mas aos municípios que compõem a regional do Alto Acre. “Assim como vamos ofertar o curso de Química, aqui em Epitaciolândia, vamos iniciar também o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, no campus Xapuri, ampliando as oportunidades e expandindo as ofertas de cursos que irão atender aos jovens desses municípios”.

O prefeito Sérgio Lopes, enfatizou que a assinatura do termo de cooperação é uma conquista do município e que a parceria com o Instituto federal do Acre faz parte do planejamento de sua gestão, como forma de ampliar a oferta de cursos superiores em Epitaciolândia. “Hoje é um dia de muita alegria e satisfação para o município de Epitaciolândia, com a assinatura desse acordo com o Ifac. Este é o início de uma grande parceria, que abre a possibilidade de, no futuro ampliar, para outros cursos que o Ifac oferece. O curso de Licenciatura em Química é o primeiro curso a ser ofertado com o apoio do Instituto Federal do Acre, através do campus Xapuri e da Secretaria de Educação do Estado”.

A reitora Rosana Cavalcante em seu pronunciamento destacou que participar da assinatura do acordo é um momento de alegria, pois consolida uma parceria iniciada pelo diretor do campus Xapuri, Joel Bezerra Lima, através de reuniões realizadas com a Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, como forma de ampliar as ações do campus para os municípios que compõem a regional do Alto Acre. “Quero destacar que, para a consolidação dessa parceria, com a assinatura desse acordo de cooperação, foi importante o início do diálogo com o prefeito Sérgio Lopes, e sua total disposição em ajudar”.

Rosana Cavalcante disse que a oferta do curso no município, é resultado de um trabalho do campus Xapuri, que vem ampliando suas ações. “O que estamos realizando hoje, é resultado de um trabalho de expansão do Ifac, através do campus para o município de Epitaciolândia. Esta expansão faz parte do Planejamento de Desenvolvimento Institucional do Ifac, como forma de atender a todos os municípios acreanos e o campus Xapuri cumpre este importante papel ampliando a oferta de vagas atendendo o município”.

A reitora Rosana Cavalcante lembrou, ainda que, em reunião realizada no dia 25 de novembro de 2021, no Gabinete Institucional, com a presença do governador Gladson Cameli, ficou acordado que o Governo do Estado fará a cessão da escola Luiz Gonzaga para que futuramente o Ifac possa ter um polo de referência no município de Epitaciolândia, vinculado ao campus Xapuri.

