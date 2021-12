“Iremos ganhar a eleição”, diz Petecão ao questionar pesquisa Fieac

O Prefeito Manoel Maia realizou uma visita na região do Seringal Capatará, para acompanhar a finalização das obras de recuperação dos 7km de ramal e da restauração das pontes.

Acompanhado do Secretário de Obras Billy John, do Chefe de Gabinete Honório Yoshihara e da Presidente da Associação Seringal Capatará Vanuza Correia, vistoriaram os processos de recuperação dos pontos críticos após as chuvas do último mês.

Mesmo com o período chuvoso e o início do período de inverno, os resultados dos trabalhos se mostram excepcionais com as condições presentes de trafegabilidade possível.

E estas obras são frutos da parceria entre o Prefeito Manoel Maia e o Governador Gladson Cameli, representado pelo Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (DERACRE) e a Secretaria Municipal de Obras.

O Prefeito Manoel Maia em nome da Prefeitura Municipal de Capixaba agradece ao Governo do Estado e a confiança de cada morador que permanece acreditando no bom desempenho desta gestão.

Prefeitura de Capixaba, é tempo de reconstruir.