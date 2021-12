Polícia faz operação e prende homem que fazia apologia ao crime durante velório

A polícia civil prendeu na tarde desta segunda-feira, 13, um homem identificado como Garbe, de 30 anos, no bairro Formoso, em Cruzeiro do Sul. Ele é acusado de fazer apologia ao crime e é flagrado em um vídeo durante o velório do assaltante Davi de Paulo, morto durante uma troca de tiros com um militar durante assalto a um supermercado da região. Garbe chamou Davi de “herói” e disse que os “corres” teriam continuidade. Ele já era monitorado por tornozeleira e comandava uma boca de fumo no bairro.

Segundo o delegado Heverton Carvalho, ao ver a polícia, Garbe tentou se evadir, mas foi capturado. Nas buscas na residência, com auxílio de um cão farejador, os policiais encontraram ainda uma quantidade de cocaína que o acusado vendia . Ele foi indiciado pelos crimes de apologia ao crime, tráfico de drogas e por integrar organização criminosa.

“A gente já tinha informação que ele tinha uma biqueira de droga e já responde por este crime. A ação da Polícia Civil para tirar de circulação o nacional que havia feito incitação ao crime foi exitosa. A polícia Civil não tolerará qualquer ameaça ao Estado Democrático de Direito. Nós enquanto representantes do Estado não podemos ficar inerte quando um indivíduo ameaça a tranquilidade social”, declarou o delegado.

Garbe foi conduzido à delegacia para lavratura de auto de prisão em flagrante e em seguida colocado à disposição da justiça.

Por Sandra Assunção

