Polícia Civil recupera gado furtado de propriedade rural em ramal na Transacreana

Rafael Souza Da Silva foi condenado a 17 anos e seis meses pela morte do jovem Witallo Leonardo da Silva, ocorrida em fevereiro deste ano em Rio Branco. O acusado passou por julgamento nessa terça-feira (7) na 2ª Vara do Tribunal do Júri.

Ele responde pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima e deve cumprir a pena em regime inicial fechado. Ao g1, a defesa de Silva disse que já recorreu da decisão em plenário.

O crime ocorreu na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco, no dia 3 de fevereiro. Conforme denúncia do Ministério Público, por volta das 19h, o jovem estava em frente à uma distribuidora com um amigo, quando um veículo se aproximou e o acusado desceu já efetuando vários disparos de arma de fogo contra a vítima. Os demais envolvidos não foram denunciados.

Acusado de matar jovem em frente à distribuidora é condenado a mais de 17 anos no AC — Foto: Arquivo

Após os disparos, os criminosos fugiram do local. Ainda segundo a denúncia, o veículo usado no homicídio tinha sido roubado minutos antes. O crime tem ligação com guerra entre facções criminosas, uma vez que a vítima, de acordo com o processo, era amiga de integrantes de uma organização criminosa e o acusado pertencia à facção rival.

Silva está preso no Complexo Penitenciário de Rio Branco desde o dia 25 de março deste ano, quando foi cumprido mandado de prisão preventiva contra ele.

Por Iryá Rodrigues, G1

