Ministérios Públicos dos Estados inauguram sede de representação em Brasília

A procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, participou nesta terça-feira, 07, da inauguração da sede de representação dos Ministérios Públicos dos Estados em Brasília (DF). A sede será compartilhada com os MPs do Espírito Santo (MPES), Amapá (MPAP), Bahia (MPBA), Mato Grosso (MPMT), Mato Grosso do Sul (MPMS) e Roraima (MPRR).

No cenário nacional do Ministério Público, a PGJ do MPAC ocupa o cargo de vice-presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG) para a Região Norte. O espaço inaugurado dispõe de aproximadamente mil metros quadrados.

Também estiveram presentes no evento, o governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado estadual Nicolau Júnior, a deputada federal Vanda Milani, a procuradora-geral adjunta para Assuntos Administrativos e Institucionais, Gilcely Evangelista, e o promotor de Justiça Vinicius Menandro Evangelista.

A sede compartilhada está localizada nas proximidades do CNMP, Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e dos escritórios dos Ministérios Públicos dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

“É muito importante dispormos dessa estrutura tendo em vista que constantemente precisamos nos reunir na capital federal para tratar de assuntos correlatos aos interesses do Ministério Público. Com esse feito, estaremos mais presentes nas agendas do CNMP, do CNJ, dos Conselhos e Associações, bem como dos Tribunais Superiores e também do Parlamento. É de grande importância a presença do Ministério Público nesses espaços”, disse a PGJ do MPAC.

