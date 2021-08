MPAC acompanha início de obras e lançamento do programa Sejusp Itinerante no Juruá

Representando o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), a procuradora-geral de Justiça Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, participou na manhã desta sexta-feira, 13, em Cruzeiro do Sul, de uma agenda do Governo do Estado que resultou na assinatura de diversas ordens de serviço para a manutenção preventiva e corretiva de parques, prédios públicos e polo naval de Cruzeiro do Sul.

Também foi assinada a ordem de serviço para reforma do museu, memorial José Augusto e Teatro José de Alencar em Cruzeiro do Sul. Na ocasião, foi lançando o projeto “Sejusp Itinerante”, do qual o MPAC é parceiro. Nesta fase, o projeto vai discutir políticas regionais de segurança pública em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves.

“Em nome do Ministério Público Do Estado do Acre, eu agradeço e parabenizo o governador Gladson Cameli, por essa iniciativa de trazer melhorias para a população do nosso estado e por sempre enxergar o Ministério Público como um parceiro dessas ações”, externou a PGJ do MPAC.

O evento teve a presença de representantes dos Poderes Constituídos do Estado, prefeitos de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, gestores estaduais e municipais, membros e servidores do MPAC, parlamentares, dentre outros.

