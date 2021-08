Polícia Civil no céu: Policiais Civis se qualificam como pilotos e integram equipe do Ciopaer

O criminoso foragido da Justiça, Paulo Rodrigo da Costa, 32 anos, foi preso por roubo, na noite desta terça-feira (3), na BR-364, no bairro Belo Jardim II, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de Policiais Militares do 2° Batalhão, o foragido Paulo entrou no ônibus que faz a linha do bairro Liberdade, em uma parada na frente do Palácio, na Avenida Getúlio Vargas, no Centro da Capital.

Ao chegar na BR-364, próximo ao Residencial Santo Afonso, o bandido sacou uma escopeta calibre 28 anunciou o assalto, rendeu vários passageiros e roubou celulares e bolsas e outros pertences. Após a ação, o bandido desceu do ônibus e saiu correndo em direção ao bairro Belo Jardim 2, mas populares conseguiram acompanhar o meliante e desarma-lo, em seguida, ele foi agredido.

Miliares foram acionados, foram até o local e acabaram encontrando Paulo na “peia”. Diante dos fatos, o foragido recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com a arma de fogo, para a tomada das medidas cabíveis.

Ainda no local do arrastão, as vítimas recuperaram os seus pertences. O motorista registrou o Boletim de Ocorrência na delegacia especializada.

POR ITHAMAR SOUZA