Luto: Moradora de 33 anos morre no Hospital de Sena Madureira

Por: Edinaldo Gomes

Faleceu na manhã desta quinta-feira (27), no Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, Cristiele Alves Passos, 33 anos de idade, em face de uma embolia consequente de gravidez.

De acordo com informações, na última terça-feira a mesma passou mal ao se encontrar em sua residência e foi levada para o Hospital. Há dias, Cristiele tinha sido submetida a uma coletagem. Na data de ontem passou por uma cirurgia e nesta quinta-feira (27) veio a falecer.

Seu pai – o trabalhador autônomo conhecido como “Louro do açaí”, contou à nossa reportagem que a notícia pegou toda a família de surpresa. “Hoje mesmo eu havia falado com ela por telefone e, naquela ocasião, ela me disse que estava melhor. A tia dela lhe deu banho e em seguida ela começou a passar mal. É um momento de muita tristeza para todos nós”, comentou.

Nas redes sociais há muitos comentários da comunidade de Sena Madureira que lamenta profundamente a morte de Cristiele. Alguns moradores parecem atônitos com a triste notícia. “Sem acreditar. Que Deus venha confortar os corações de todos os familiares”, escreveu Damiana Souza.

O corpo de Cristiele Passos será velado na Igreja Presbiteriana, localizada no Bairro do Bosque.

