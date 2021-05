Incêndio destrói quatro apartamentos no Bairro da Vitória, em Sena Madureira

Da Redação

Um incêndio considerado de grandes proporções destruiu quatro apartamentos na Rua Antônio Soares da Silva, no Bairro da Vitória, em Sena Madureira. O sinistro ocorreu na noite desta quarta-feira (26).

Informações coletadas por nossa reportagem indicam que tudo começou a partir de uma discussão entre um casal. A mulher teria ateado fogo em alguns pertences de seu companheiro e as chamas se espalharam para os demais locais. Essa informação, no entanto, ainda está sendo apurada pela Polícia.

Os apartamentos são de propriedade do trabalhador autônomo Nego do Evangelista.

Segundo restou apurado, além do apartamento do casal, todos os outros foram consumidos pelas labaredas e os inquilinos ficaram somente com a roupa do corpo. Apesar disso, ninguém ficou ferido. “As chamas se propagaram rapidamente e não deu tempo para salvar nada”, comentou um morador.

Integrantes do Corpo de Bombeiros também estiveram no local.

Residências que ficam ao lado dos apartamentos também foram afetadas, porém com menos intensidade.

