Um jovem de 20 anos foi alvo de uma tentativa de homicídio na noite da última segunda-feira (22), enquanto estava em uma lanchonete próxima à Policlínica Ana Adelaide, situada na Rua Padre Chiquinho, no bairro Pedrinhas, região central de Porto Velho.

Um vídeo registrou o momento em que a vítima, acompanhada de sua esposa e filho de 2 anos, chegou à lanchonete. O trio havia ido à policlínica em busca de atendimento médico para a criança e optou por fazer uma pausa para lanchar. Nesse instante, dois indivíduos em uma motocicleta vermelha e sem placa surgiram.

O passageiro da moto desembarcou e disparou contra o jovem, que não teve oportunidade de se defender. O impacto o derrubou instantaneamente, e os criminosos fugiram imediatamente após o ataque. A vítima foi prontamente levada para a Policlínica, onde recebeu os primeiros socorros.

Devido à gravidade dos ferimentos, uma equipe do Samu o transferiu para a emergência do Hospital João Paulo II. Seu estado de saúde foi classificado como gravíssimo. No local do incidente, a perícia criminal recolheu cápsulas de pistola calibre 9mm. As imagens registradas devem auxiliar a Polícia Civil, especificamente a delegacia de homicídios, na investigação deste crime.

Por Cesar cm7

