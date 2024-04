Mais um acidente de trânsito grave ocorreu na tarde desta terça-feira, dia 23, no Ramal do Rodo em Rio Branco. De acordo com as informações coletadas, duas motocicletas que trafegavam pelo ramal colidiram e pegaram fogo no local.

Nas duas motocicletas estavam três pessoas, todas ficaram gravemente feridas. Populares chamaram os bombeiros para resgatar as vítimas, que foram encaminhadas ao pronto-socorro local.

Por Acreonline.net

