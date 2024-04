A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE), por meio do Departamento de Formação e Assistência Estudantil (Defae), certificou na noite da quarta-feira, 17, gestores, professores mediadores e assistentes educacionais do Bujari. A cerimônia foi realizada no auditório do núcleo da SEE no município.

Foram certificados duas assistentes educacionais e 23 professores mediadores, além de sete gestores, que irão concorrer às eleições nas escolas no mês que vem.



A certificação está sendo efetuada em todos os municípios do estado, incluindo a capital, Rio Branco, e serão certificados 429 assistentes educacionais, 1.311 professores mediadores e 678 gestores. O curso para professor mediador foi realizado em parceria com a Educação Especial.

Na última terça-feira, 16, as certificações se deram em Acrelândia, Plácido de Castro, Xapuri, Epitaciolândia, Brasileia, Senador Guiomar e Assis Brasil. Já na quinta, 18, foram realizadas em Porto Acre, Feijó, Sena Madureira, Tarauacá e Manoel Urbano.

De acordo com o assessor pedagógico do Departamento de Formação da SEE, Mário Roberto Machado, a iniciativa faz parte do plano de governo e busca qualificar o quadro profissional e elevar a qualidade do ensino.



Os três cursos se iniciaram no ano passado e a certificação dos gestores atende à lei de gestão para a escolha de diretores das escolas. “É preciso que inicialmente eles façam um curso de formação, depois um exame de certificação e depois a eleição. Houve um curso de 80h e também o exame, ambos realizados pelo departamento e a etapa da eleição é com a gestão”, explica Machado.

Aprendizado de vida

O professor mediador Izomar da Silva Muniz, que foi certificado na quarta-feira, 17, no Bujari, destacou que o curso foi um verdadeiro “aprendizado de vida”. Ele trabalha na Escola Pedro Gomes de Lima, localizada no Assentamento Walter Acer. “Aprendi muito e vai ajudar na escola”, disse.

Quem também agradeceu o aprendizado do curso foi Gilmara Guedes, certificada no curso de assistente educacional. Ela trabalhava até pouco tempo na Escola São João Batista, na zona urbana. “Com mais conhecimento, a gente consegue agir nas situações e [o curso] vai acrescentar muito na nossa carreira”, afirmou.

Preparo inicial

O professor Rogério Nogueira trabalha na Escola Nova Vida, no Assentamento Espinhara, situado em ramal próximo ao km 52 da BR-364. Ele foi um dos gestores certificados pela SEE no Bujari.

Morador da localidade, já foi aluno, professor, coordenador e agora responde como diretor interino da escola. E relata a importância do curso de formação que, segundo ele, permite um preparo inicial para que os futuros gestores possam lidar com o cotidiano da escola.

“Eu vou concorrer à eleição na própria escola e o curso é relevante, porque ajuda a passar conhecimento de gestão, conhecimento pedagógico e também financeiro, como forma de preparar o profissional”, explicou.

